Страхование при поездке за границу в Израиле
Страхование автомобиля в Израиле обеспечивает покрытие вашего транспортного средства в случае телесных повреждений и материального ущерба, когда наиболее распространенными повреждениями являются:
Автострахование делится на две части:
В результате использования автомобиля. Это обязательное страхование, требуемое государством согласно закону (наличие этой страховки всегда проверяется полицией
Проводит лицензионный аудит или в любом случае нарушения правил дорожного движения).
Помимо того, что первая часть страхования автомобиля является юридически обязательной, страхование автомобиля важно, потому что дорожно-транспортные происшествия могут нанести ущерб в размере десятков и даже сотен тысяч шекелей и нанести вам значительный финансовый ущерб.
Согласно статистическим данным, на территории страны зарегистрировано более полутора миллионов автовладельцев. Это неудивительно, т. к. общественный транспорт не всегда курсирует по расписанию, а во время шабата перемещение становится еще более проблематичным. В соответствии с законодательством, страхование автомобиля в Израиле является обязательным условием управления личным транспортным средством.
Страховка авто призвана гарантировать материальное восполнение потерь при их причинении в результате дорожно-транспортного происшествия, непредвиденных обстоятельств, преступных действий.
Страховые полисы израильских компаний в автомобильной сфере предусматривают различные виды обстоятельств, подлежащих возмещению. Среди них лидирующие позиции занимают:
Фирмы, выдающие автомобильные страховки, предлагают автомобилистам несколько вариантов, позволяющих гарантировать соблюдение прав и законных интересов в ситуации форс-мажора.
Битуах Хова.Полис, являющийся обязательным условием допуска к вождению. Страхование предполагает материальную компенсацию при ДТП с причинением вреда здоровью/ жизни пассажиров, пешеходов, водителя. По документу пострадавшие могут рассчитывать на покрытие расходов по медицинскому обслуживанию, временную нетрудоспособность, моральное/ физическое страдание.
Конкретных цифр выплат нет. Они начисляются зависимо от степени нанесенных повреждений, возраста, дохода и места работы потерпевшего/потерпевших;
Битуах цад гимель. Закон не обязывает к данному виду страхования, но делать это рекомендуется. Оно рассчитано на возмещение третьим лицам.
При отсутствии гарантий оплаты, виновнику возникшей неприятности придется рассчитываться с потерпевшим из собственного кармана. Это недешевое удовольствие, особенно если пострадавшая машина – люксовая. В случае отказа может последовать судебное разбирательство.
Суммы по страхованию цад гимель могут варьироваться в зависимости от политики организации, выдавшей документ. По среднему показателю они колеблются от полумиллиона до миллиона шекелей. При внесении дополнительной платы можно рассчитывать на более солидную компенсацию.
Битуах макиф. Своеобразный израильский аналог постсоветского Каско. Он предусматривает страхование транспортного средства владельца от непредвиденных обстоятельств. Среди них:
Это список страховых случаев стандартного битуах макиф. Полный будет включать дополнительно возмещение средств при возникновении ущерба третьей стороне. Приобретая данный пакет, следует пристально изучать документацию, т. к. список рисков разнится сообразно фирменной политике ценообразования.
Для упреждения возникновения проблем со страхованием осторожные граждане сочетают помимо обязательной хова цад гимель и макиф.
Для государства, находящегося на передовой военных конфликтов и терактов, актуальны случаи материальных потерь от вышеперечисленных событий. Здесь расследованию дела подключается служба «Мас рехиша», оценивающая размер потери и регулирующая выдачу компенсационных денег, которую осуществляет казна государства.
Страховщики самостоятельно устанавливают цены, анализируя текущую ситуацию на рынке страховых услуг. Чтобы не переплачивать, следует знать об обстоятельствах, находящихся под прицелом внимания агентов при оформлении документации:
Возникновение страхового случая может оказаться даже для застрахованного человека не бесспорной ситуацией. Поэтому существует вероятность появления необходимости участия третьей стороны, представляющей интересы клиента.
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Тарифы можно посмотреть здесь.
Мария Коваленко
Руководитель отдела по работе с клиентами