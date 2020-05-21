Страхование автомобиля

Страхование автомобиля в Израиле обеспечивает покрытие вашего транспортного средства в случае телесных повреждений и материального ущерба, когда наиболее распространенными повреждениями являются:

Столкновение, опрокидывание, возгорание автомобиля.

Угон

Умышленное причинение вреда

Телесные повреждения и повреждения имущества в результате автомобильной аварии.

Требование третьей стороны, материальный ущерб (третья сторона).



Автострахование делится на две части:

Первая часть касается страхования от телесных повреждений, причиненных застрахованному или водителю в его транспортном средстве, пассажирам и пешеходам в случае травмы.

В результате использования автомобиля. Это обязательное страхование, требуемое государством согласно закону (наличие этой страховки всегда проверяется полицией

Проводит лицензионный аудит или в любом случае нарушения правил дорожного движения).

Вторая часть страхования покрывает повреждения автомобиля и также делится на две части:

Страхование гражданской ответственности, которое покрывает ущерб, причиненный транспортным средствам или имуществу других лиц. Покрытие за ущерб, такой как несчастный случай, пожар, естественный ущерб и злонамеренное повреждение самого транспортного средства, а также ущерб из-за угона транспортного средства и невозможности найти его.

Почему важно застраховать автомобиль?

Помимо того, что первая часть страхования автомобиля является юридически обязательной, страхование автомобиля важно, потому что дорожно-транспортные происшествия могут нанести ущерб в размере десятков и даже сотен тысяч шекелей и нанести вам значительный финансовый ущерб.

Согласно статистическим данным, на территории страны зарегистрировано более полутора миллионов автовладельцев. Это неудивительно, т. к. общественный транспорт не всегда курсирует по расписанию, а во время шабата перемещение становится еще более проблематичным. В соответствии с законодательством, страхование автомобиля в Израиле является обязательным условием управления личным транспортным средством.

Страховка авто призвана гарантировать материальное восполнение потерь при их причинении в результате дорожно-транспортного происшествия, непредвиденных обстоятельств, преступных действий.

Автострахование в Израиле: наиболее частые страховые случаи

Страховые полисы израильских компаний в автомобильной сфере предусматривают различные виды обстоятельств, подлежащих возмещению. Среди них лидирующие позиции занимают:

возмещение экономического вреда по требованию третьей стороны;

повреждения машины (механические, термические при горении), полученные при столкновении с другим транспортным средством;

кража авто посредством угона;

нанесения ущерба имуществу в результате автоаварии;

причинение вреда здоровью водителей/ пассажиров, как результат аварийной ситуации;

намеренное повреждение автомобиля.

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Что покрывает полис Лечение Амбулаторное

Стационарное

Экстренные стоматологические услуги Медицинские услуги и лекарства Услуги, назначенные врачом

Медикаменты и перевязочные материалы Транспортировка Проезд в медицинское учреждение

Проезд до места жительства

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Страхование автомобиля в Израиле: какие варианты доступны

Фирмы, выдающие автомобильные страховки, предлагают автомобилистам несколько вариантов, позволяющих гарантировать соблюдение прав и законных интересов в ситуации форс-мажора.

Битуах Хова.Полис, являющийся обязательным условием допуска к вождению. Страхование предполагает материальную компенсацию при ДТП с причинением вреда здоровью/ жизни пассажиров, пешеходов, водителя. По документу пострадавшие могут рассчитывать на покрытие расходов по медицинскому обслуживанию, временную нетрудоспособность, моральное/ физическое страдание.

Конкретных цифр выплат нет. Они начисляются зависимо от степени нанесенных повреждений, возраста, дохода и места работы потерпевшего/потерпевших;

Битуах цад гимель. Закон не обязывает к данному виду страхования, но делать это рекомендуется. Оно рассчитано на возмещение третьим лицам.

При отсутствии гарантий оплаты, виновнику возникшей неприятности придется рассчитываться с потерпевшим из собственного кармана. Это недешевое удовольствие, особенно если пострадавшая машина – люксовая. В случае отказа может последовать судебное разбирательство.

Суммы по страхованию цад гимель могут варьироваться в зависимости от политики организации, выдавшей документ. По среднему показателю они колеблются от полумиллиона до миллиона шекелей. При внесении дополнительной платы можно рассчитывать на более солидную компенсацию.

Битуах макиф. Своеобразный израильский аналог постсоветского Каско. Он предусматривает страхование транспортного средства владельца от непредвиденных обстоятельств. Среди них:

возникновение возгорания;

угон автотранспорта;

повреждения от разрушительного воздействия стихии;

падение тяжелых предметов, повлекшее появление потребности в ремонте;

пага вэбарах (вред, нанесенный скрывшимся злоумышленником, при нахождении авто на стоянке).

Это список страховых случаев стандартного битуах макиф. Полный будет включать дополнительно возмещение средств при возникновении ущерба третьей стороне. Приобретая данный пакет, следует пристально изучать документацию, т. к. список рисков разнится сообразно фирменной политике ценообразования.

Для упреждения возникновения проблем со страхованием осторожные граждане сочетают помимо обязательной хова цад гимель и макиф.

Для государства, находящегося на передовой военных конфликтов и терактов, актуальны случаи материальных потерь от вышеперечисленных событий. Здесь расследованию дела подключается служба «Мас рехиша», оценивающая размер потери и регулирующая выдачу компенсационных денег, которую осуществляет казна государства.

Факторы, влияющие на стоимость страхования авто

Страховщики самостоятельно устанавливают цены, анализируя текущую ситуацию на рынке страховых услуг. Чтобы не переплачивать, следует знать об обстоятельствах, находящихся под прицелом внимания агентов при оформлении документации:

Возраст водителя. Стаж вождения. Новичку придется заплатить усредненно больше, т. к. срок вождения оказывает прямое влияние на доступность скидок. Количество лиц с доступом к нахождению за рулем. При регистрации документа на двух человек для одного авто (например, семейной паре), предусмотрено снижение стоимости страхования. Попадание в страховые случаи в прошлом. Если автовладелец «чист», т. е. не получал компенсаций = не имел ситуаций, их провоцирующие, агент проникается большим доверием и снижает оплату. Количество машин, зарегистрированных на одного владельца. Удобный вариант для семей с несколькими автомобилями. Чем больше транспортных средств, тем ниже вероятность попадания в страховую ситуацию, тем дешевле обходится страхование. Сумма личного участия. Это деньги, которые соглашается выплатить страхуемый при возникновении обстоятельств, подлежащих оплате. Чем она выше, тем дешевле сертификат. Средние цифры колеблются от восьмисот до тысячи шекелей. Оснащенность авто антиаварийной системой. Установка может стоить несколько тысяч шекелей, но окупаемость произойдет максимум за пару лет за счет снижения стоимости страховки.

Как защитить свои права в Израиле и получить страховые выплаты

Возникновение страхового случая может оказаться даже для застрахованного человека не бесспорной ситуацией. Поэтому существует вероятность появления необходимости участия третьей стороны, представляющей интересы клиента.

Наша команда оказывает всестороннюю поддержку клиентам по вопросам автострахования в Израиле согласно действующему законодательству. Обращаясь к нам, вы получаете:

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доступность стоимости услуг;

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гарантию выполнения взятых организацией обязательств по договору.

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