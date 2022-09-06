Удобный калькулятор расчета заработной платы в Израиле

Израиль – одна из тех стран, для которых характерен достойный уровень оплаты труда. Более того, вслед за развитием самого государства увеличивается и доход граждан. Как известно, заработная плата во всех странах мира, включая и Израиль, облагается определенными налогами, процентными отчислениями. Для точного определения размера выплаты, положенной гражданину за результаты труда, мы разработали удобный калькулятор расчета заработной платы.

Минимальный и средний размер израильской зарплаты

Официальную информацию о том, каков минимально допустимый размер оплаты труда, публикует, в частности, национальный страховой институт Битуах Леуми. Так, на сегодняшний день эта величина составляет 5400 израильских шекелей ежемесячно. Жители Израиля, трудящиеся пять дней в неделю, обязательно должны получать как минимум 245 шекелей ежедневно. Работники, трудящиеся по шесть дней в неделю, получают минимум 207,7 шекелей ежедневно.

Интересно, что до 2023 года минимальный предел оплаты труда в Израиле не изменялся еще с 2018 года.

Если говорить о средней величине израильской зарплаты, можно сказать, что она составляет ориентировочно 12180 шекелей ежемесячно, однако без вычета необходимых налогов и отчислений. Поэтому для того, чтобы осуществить точный расчет ЗП, необходимо вычесть из этой суммы несколько обязательных величин.

Зарплата израильских мужчин примерно на 35 % больше, чем у женщин. При этом занятость последних меньше на несколько часов.

Также на территории страны трудится огромное количество иностранцев, прибывающих туда из стран СНГ. При получении специальной рабочей визы они также могут сполна рассчитывать на достойный размер зарплаты.

Какими налогами облагается зарплата в Израиле

Налоги с оплаты труда израильских работников возлагаются непосредственно на работодателей. Все предусмотренные к обязательной уплате отчисления распространяются на абсолютно каждого трудящегося, в том числе на иностранных специалистов. В Израиле действует прогрессивная система подоходного налога. Иными словами, чем больше получает гражданин, тем выше ставка этого налога. Например:

при годовом доходе не более 81 тысячи шекелей ставка составит 10 %;

если гражданин получает от 81 до 260 тысяч шекелей, подоходная ставка колеблется в интервале 14-31 %;

при годовом объеме дохода от 260 до 698 тысяч шекелей ставка будет находиться в пределах 35-47 %;

если трудящийся получает свыше 698 тысяч шекелей ежегодно, ставка налога для него составит 50 %.

Помимо подоходного налога, с зарплаты трудящихся в Израиле удерживаются социальные взносы, а именно – национальное и медицинское страхование. Если доход трудящегося составляет более 60 % от средней оплаты труда в стране, взносы на национальное страхование составят 14,6 %, а на медицинское – 5 %. Если же наоборот – доход лица меньше 60 % от средней оплаты труда в стране – указанные взносы уменьшаются до 3,95 % и 3,1 % соответственно.

Наш калькулятор для расчета зарплаты учитывает все перечисленные величины, поэтому полученный результат будет максимально точен.

Размер зарплаты в Израиле по отраслям

Оплата труда сильно зависит от того израильского города, в котором трудится гражданин. Например, в столице – Тель-Авиве – зарплата выше, чем в других населенных пунктах. Не зря этот город называют второй «Кремниевой долиной»: на его территории расположено множество научно-технических объектов и важных финансовых корпораций.

Практически во всех городах Израиля расчет зарплаты проводится на основании трудового опыта и имеющейся квалификации. На размер величины влияет и профессия гражданина. Так, например, рассмотрим средний ежемесячный размер выплаты в разных отраслях:

в IT-сфере, в сфере программирования – 16,8 тысяч шекелей;

в медицине – 15,8 тысяч шекелей для врачей и 6,8 тысяч шекелей для медсестер;

в инженерии – 14,8 тысяч шекелей;

в сфере электроснабжения – 10,8 тысяч шекелей;

в строительстве – 8,8 тысяч шекелей;

в образовании (учителя) – 8,3 тысячи шекеля;

в сфере автоперевозок – 7,8 тысяч шекелей;

в сфере питания (повара) – 6,8 тысяч шекелей.

Соотношение затрат и доходов на проживание в Израиле

Безусловно, размер заработной платы для израильских трудящихся весьма высок. Однако граждане страны параллельно несут и немалые объемы расходов. К примеру, чтобы арендовать простую однокомнатную квартиру в самом центре, ежемесячно придется тратить не менее 2,2 тысяч шекелей. Коммунальные платежи составят еще 500-600 шекелей в месяц. Но и это еще не все: каждый месяц гражданин уплачивает медицинскую страховку, что в среднем составит 80 шекелей.

Для перемещения по городу израильтяне предпочитают приобретать проездной, который нужно покупать каждый месяц. Его стоимость находится в пределах 65 шекелей. На оплату мобильной связи и домашнего интернета дополнительно уйдет еще 50-55 шекелей.

Оставшиеся деньги граждане Израиля тратят на продукты питания и другие базовые потребности. Можно сказать, что трудоустройство даже на низкооплачиваемую вакансию позволяет жителю страны обеспечивать минимальный, но приемлемый уровень жизни.

Как сделать расчет зарплаты онлайн с нашим калькулятором

Предложенный калькулятор расчета зарплаты позволяет вам определить:

размер оплаты труда с учетом всех обязательных отчислений – подоходного налога, налога Битуах Леуми, налога Министерства здравоохранения;

размер пенсионных отчислений.

Чтобы начать расчет ЗП по окладу, вам достаточно указать несколько данных. В частности, это размер зарплаты нетто, т.е. «чистый» размер оплаты труда без налоговых и иных отчислений. Также следует указать размер налоговой льготы, наличие или отсутствие накопительной программы. Рассчитать размер пенсионных отчислений можно как со всей заработной платы, так и с усредненной величины по стране.

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